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• 17 Şubat 2021 - 15:39 • Son Güncelleme:

Kardelen Acar'ın 605 bin TL'lik çantası!

Daha önce dokuz yardımcısı ve servet değerindeki tektaşıyla gündeme gelen sosyetik güzel Kardelen Acar, önceki gün de 72 bin euroluk (605 bin TL) çantasıyla dikkat çekti.

• 17 Şubat 2021 - 15:39 • Son Güncelleme:
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Yaz aylarında Çeşme'deki evinde kendisine eşlik eden dokuz yardımcısıyla adından söz ettiren Kardelen Acar, geçtiğimiz haftalarda ise tektaşıyla olay olmuştu.

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İş insanı Erdal Acar'ın genç eşi, 200 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 400 bin TL) değerindeki baget kesim pırlantasını Instagram hesabından paylaştığı selfie'de adeta gözlere sokmuştu.

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Geçtiğimiz gün de arkadaşlarıyla gittiği Dubai tatilinden fotoğraflarını yayınlayan Kardelen Acar, bu kez yeni çantasıyla magazin gündemine geldi.

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Kardelen Hanım, aylarca sıra bekleyerek satın alınabilen 72 bin euroluk (yaklaşık 605 bin TL) Hermes marka sarı çantasını, sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.

5DUBAİ MANZARASI BAHANE

"DUBAİ MANZARASI BAHANE"

Instagram'da yayınladığı ayaktaki pozunda çantasını önüne alan İzmirli güzelin, masadaki paylaşımında da servetlik çantasını kadraja sokması dikkat çekti.

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Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 30 yaşıdnaki sosyetik güzelin bu karesi, "Dubai manzarası bahane, çanta şov şahane" dedirtti.

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Kardelen Acar'ın taşıdığı Hermes'in krokodil derisi olan Kelly modeli çantasına sahip olmak için en az dört ay sıra beklemek gerektiği iddia edildi.

8DOKUZ YARDIMCIYLA TATİL

DOKUZ YARDIMCIYLA TATİL

Kardelen Acar, 2020 yazını geçirdiği Çeşme'deki evinde, kendisine eşlik eden yardımcı ordusuyla böyle fotoğraf paylaşmıştı. Sosyetik güzelin evi ve üç çocuğuyla; bakıcı, öğretmen ve hizmetlilerden oluşan dokuz kişilik ekibi ilgilenmişti.

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