• 17 Şubat 2021 - 15:39 • Son Güncelleme:
Kardelen Acar'ın 605 bin TL'lik çantası!
Daha önce dokuz yardımcısı ve servet değerindeki tektaşıyla gündeme gelen sosyetik güzel Kardelen Acar, önceki gün de 72 bin euroluk (605 bin TL) çantasıyla dikkat çekti.
• 17 Şubat 2021 - 15:39 • Son Güncelleme:
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Yaz aylarında Çeşme'deki evinde kendisine eşlik eden dokuz yardımcısıyla adından söz ettiren Kardelen Acar, geçtiğimiz haftalarda ise tektaşıyla olay olmuştu.
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Takvim gazetesinde yer alan habere göre; 30 yaşıdnaki sosyetik güzelin bu karesi, "Dubai manzarası bahane, çanta şov şahane" dedirtti.
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