Kardelen Acar'ın 605 bin TL'lik çantası!

DOKUZ YARDIMCIYLA TATİL Kardelen Acar, 2020 yazını geçirdiği Çeşme'deki evinde, kendisine eşlik eden yardımcı ordusuyla böyle fotoğraf paylaşmıştı. Sosyetik güzelin evi ve üç çocuğuyla; bakıcı, öğretmen ve hizmetlilerden oluşan dokuz kişilik ekibi ilgilenmişti.