• 08 Şubat 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.
• 08 Şubat 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince gündem oldu.
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