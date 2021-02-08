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• 08 Şubat 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.

• 08 Şubat 2021 - 17:53 • Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince gündem oldu.

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Doktor olan arkadaşının 'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' yanıtını vermesi sosyal medyada alay konusu oldu.

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Doktor Çiçek, "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm" dedi.

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Sosyal medyada sert eleştirilere konu olan olayla ilgili bugün videolu bir açıklama yapan Ali Çiçek, "Bir meslek grubuna karşı yapılan linç ve hakarete varan yorumlar nedeniyle bu videoyu yayınladım.

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Açıkçası bu olayda beni en çok üzen noktada bu oldu. 7 Şubat akşamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yurt dışında yaşayan bir arkadaşım katıldı. Takıldığı soru için beni aradı.

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Videoda da olduğu gibi ilk esnada soru ve şıkları hiç duymadım. Sesin gelmediğini söyleyip tekrar etmesini söyledim ilk şık olan omurilik sarımsağını duydum sadece sonrasında diğer şıkları tekrar etmesini söyledim.

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Ses kesilince şıklarda 'omurilik soğanının' olmasını söyledim. Videolarda bu yok, muhtemelen süre kaynaklı burası kesilmiş. Olayın özeti bu" dedi.

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