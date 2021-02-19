Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye yattı

Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti; "Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum."