• 19 Şubat 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
Koronavirüse yakalanan Deniz Akkaya hastaneye yattı
Geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandığını açıklayan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla, tedavisine hastanede devam etmeye kara verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akkaya, ateşinin 39 dereceye çıktığını, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını söyledi.
• 19 Şubat 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Virüsün etkilerine dayanamadığını söyleyen Akkaya, tedavisine hastanede devam ediyor.
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Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti; "Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum."
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