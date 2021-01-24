• 24 Ocak 2021 - 00:10 • Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil, İbo Show'da! Gözyaşlarını tutamadı
İBO Show'un son bölümünde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ile özel bir röportaj yayınlandı. Erbil, röportaja 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri ile başladı. İkilinin sohbeti sırasında duygusal anlar da yaşandı.
• 24 Ocak 2021 - 00:10 • Son Güncelleme:
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İbo Show'un son bölümüne damga vuran olay, Mehmet Ali Erbil röportajı oldu! Sağlık sorunları nedeniyle eskisi kadar sık ekranlarda göremediğimiz Erbil, günlerinin nasıl geçtiğini eski dostu Tatlıses'e anlattı.
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