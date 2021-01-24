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• 24 Ocak 2021 - 00:10 • Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil, İbo Show'da! Gözyaşlarını tutamadı

İBO Show'un son bölümünde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ile özel bir röportaj yayınlandı. Erbil, röportaja 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri ile başladı. İkilinin sohbeti sırasında duygusal anlar da yaşandı.

• 24 Ocak 2021 - 00:10 • Son Güncelleme:
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İbo Show'un son bölümüne damga vuran olay, Mehmet Ali Erbil röportajı oldu! Sağlık sorunları nedeniyle eskisi kadar sık ekranlarda göremediğimiz Erbil, günlerinin nasıl geçtiğini eski dostu Tatlıses'e anlattı.

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İbo Show'un ilk bölümde konukları arasında Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay yer aldı. Eğlenceli anlara sahne olan ilk bölümde şarkılar söylendi, horonlar tepildi.

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İkinci bölümde ise Mehmet Ali Erbil özel röportajı vardı. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken göz yaşlarını tutamadı.

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Mehmet Ali Erbil koronadan dolayı dışarı çıkmadığını genelde evde olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in 'Bende 3 tane çocuk mu vardı?' sorusu güldürdü.

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Hayatında 1 buçuk yıldır kimsenin olmadığını söyleyen Erbil ,"Ben de önümüzdeki yıllarda daha iyi olursam programlara devam edeceğim. Yanımda yardımcılarım var. Allah eksiklerini göstermesin, iyiyim."

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