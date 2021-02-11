• 11 Şubat 2021 - 14:31 • Son Güncelleme:
Melinda Trenchard'dan Tom Jones'a: Seni hadım ettiririm!
'Tom Jones: The Life' adlı kitapta, ünlü şarkıcının özel hayatına ilişkin çarpıcı iddialar yer aldı. Şu anda 80 yaşında olan Jones'un, 1957–2016 yılları arasında evli kaldığı Melinda Trenchard'ı sürekli olarak aldattığı, bu duruma daha fazla dayanamayan Trenchard'ın ise İngiliz şarkıcıyı hadım ettirmekle tehdit ettiği öne sürüldü.
• 11 Şubat 2021 - 14:31 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Tom Jones, 1957-2016 yılları arasında Melinda Trenchard ile evli kalmıştı. İki çocukları bulunan Jones ve Trenchard'ın ilişkileri boyunca ciddi krizler yaşadığı iddia edildi.
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Kitaba göre; Tom Jones, sürekli olarak eşini aldatıyordu. Bu kaçamaklardan birini de 1968 yılında The Supremes'in solisti Mary Wilson ile ABD turnesi sırasında yaptığı ileri sürüldü.
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