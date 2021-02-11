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• 11 Şubat 2021 - 14:31 • Son Güncelleme:

Melinda Trenchard'dan Tom Jones'a: Seni hadım ettiririm!

'Tom Jones: The Life' adlı kitapta, ünlü şarkıcının özel hayatına ilişkin çarpıcı iddialar yer aldı. Şu anda 80 yaşında olan Jones'un, 1957–2016 yılları arasında evli kaldığı Melinda Trenchard'ı sürekli olarak aldattığı, bu duruma daha fazla dayanamayan Trenchard'ın ise İngiliz şarkıcıyı hadım ettirmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

• 11 Şubat 2021 - 14:31 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Tom Jones, 1957-2016 yılları arasında Melinda Trenchard ile evli kalmıştı. İki çocukları bulunan Jones ve Trenchard'ın ilişkileri boyunca ciddi krizler yaşadığı iddia edildi.

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Bir süre önce piyasaya çıkan ve Sean Smith tarafından kaleme alınan 'Tom Jones: The Life' adlı kitapta, Jones'ın özel hayatına dair dikkat çeken ayrıntılar bulunuyor.

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Kitaba göre; Tom Jones, sürekli olarak eşini aldatıyordu. Bu kaçamaklardan birini de 1968 yılında The Supremes'in solisti Mary Wilson ile ABD turnesi sırasında yaptığı ileri sürüldü.

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Eşinin ihanetlerinden haberdar olan Melinda Trenchard'ın, eşinin İngiltere'ye döndüğünde vereceği konser öncesinde Mary Wilson ile buluşacağını öğrendiği belirtildi.

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Jones ve Wilson'ın, ünlü şarkıcının evine geçtiği iddia edildi. O dönemde Tom Jones'un sözcüsü olan Chris Hutchins, Linda'nın bu ziyaretten haberi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hutchins ve Jones, eve gidip Mary Wilson'ın izlerini ortadan kaldırmaya çalıştılar.

6NEREDE O KADIN

"NEREDE O KADIN?"

İddiaya göre; Linda Trenchard, eve geldi ve "Nerede o kadın?" diye sordu. Jones'un, neden söz ettiğini anlamadığını söyledi. Trenchard ise "Mary Wilson. O buradaydı" yanıtını verdi.

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Tom Jones, bu durumu inkar etse de eşi evin her yerini aramaya başladı. Linda Trenchard, son olarak fırını açtı. Wilson çok iyi yemek yapardı. Böylece Mary Wilson'ın orada olduğu ortaya çıktı.

8SENİ HADIM ETTİRİRİM

"SENİ HADIM ETTİRİRİM"

İhanete uğrayan Melinda Trenchard'ın, bir daha kendisini aldatması halinde eşi Tom Jones'u hadım ettirmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

98 ŞUBATTA HAYATINI KAYBETTİ

8 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBETTİ

Bir dönem müzik dünyasına damgasını vuran The Supremes grubunun ABD'li solisti Mary Wilson, 8 Şubat 2021 tarihinde yaşamını yitirmişti.

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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS

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