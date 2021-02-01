Murat Övüç: Hem erkek hem kadın sevgilim var

"SEÇİLMİŞ BİR ADAMIM" Övüç, "Seçilmiş bir adamım ben. Bir kadınla da olabilir, bir erkekle de. Bu konuda erkeklere acıyorum. Hem kadın hem erkek sevgilim var. Benim 12 yıl hayatımda birisi var ama... Biseksüelim herhalde ben de bilmiyorum ne olduğumu" ifadelerini kullandı.