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• 23 Ocak 2021 - 09:26 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü

Sağlık sorunları nedeniyle ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrılan Neslihan Atagül’ün yeni görüntüsü ortaya çıktı. Bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hızla kilo veren oyuncunun değişimi yüzüne de yansıdı.

• 23 Ocak 2021 - 09:26 • Son Güncelleme:
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Güzel oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün yerine ise, Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.

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Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün hastalığıyla ilgili bu kararından sonra yeni bir haber var. Diziden ayrılan Neslihan Atagül'den bir kare, sosyal medyada yayıldı. Hayranları, Neslihan Atagül'ün son halini görünce bir hayli üzüldü.

3HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Sefirin Kızı dizisiyle kendine hayran bırakan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

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Diziye geri dönmesi beklenen Neslihan Atagül, hastalığının çalışmasına müsaade etmediğini açıklayarak, izleyicilere ve dizi ekibine veda etmişti. 28 yaşındaki Neslihan Atagül hastalığıyla ilgili, 'Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

5ENİ FOTOĞRAFI HAYRANLARINI ÜZDÜ

ENİ FOTOĞRAFI HAYRANLARINI ÜZDÜ

Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den yeni kare geldi. Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü.

6GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.

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Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir. Bunun sonucunda da çeşitli metabolik bozukluklar meydana gelmeye başlar.

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