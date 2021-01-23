• 23 Ocak 2021 - 09:26 • Son Güncelleme:
Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü
Sağlık sorunları nedeniyle ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrılan Neslihan Atagül’ün yeni görüntüsü ortaya çıktı. Bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hızla kilo veren oyuncunun değişimi yüzüne de yansıdı.
• 23 Ocak 2021 - 09:26 • Son Güncelleme:
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Güzel oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün yerine ise, Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.
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