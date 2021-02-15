Nisa Bölükbaşı: Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek

Ailen ilişkinize nasıl bakıyor? "Herkes destekliyor. Başlarda ilişkinin ne kadar gerçek olduğunu ve ne kadar süreceğini kimse bilmiyordu. O yüzden babam geri planda tutmamızı istedi. Ekran önündeki ilişkiler yıpranabiliyor. O yüzden uyardılar bizi. Sakladık ama daha derin yaşadık. Gösterelim diye yaşamadık. Birbirimizi sevdiğimiz için yaşadık ilişkimizi."