• 15 Şubat 2021 - 16:24 • Son Güncelleme:
Nisa Bölükbaşı: Barış evlenmek istiyorsa o dövmeyi sildirecek
Barış Murat Yağcı ile uzun süre yalanladıkları ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı, ünlü oyuncunun evlilik teklifine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Survivor Nisa, yarışmada yakın arkadaş olmalarına rağmen artık görüşmedikleri Cemal can Canseven hakkında da konuştu.
• 15 Şubat 2021 - 16:24 • Son Güncelleme:
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"Bi' Başka" Youtube kanalı, 'Survivor 2020' yarışmasına damga vuran, sosyal medya oaylaşımları ve 'Sihirli Annem' dizisinde üstlendiği 'Avokado Perisi' rolüyle adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı'nı konuk etti.
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'Yok artık bu kadarı da pes' dediğin açıklama neydi son dönemde?
"Barış’ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boşver' dedi. Ben de 'tamam' dedim..."
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"Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş. Konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim, 'sileceksin' dedim. Sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz."
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Yarışmada Cemal Can ile sıkı bir dostluğunuz oluştu. Yarışma sonrası aranızın bozulduğuna dair birçok haber çıktı. Yarışmada kalan bir dostluk muydu bu? Gerçek hayata dönünce devam edemediniz mi?
"Cemal Can, adada en yakın olduğum kişiydi. Her şeyi konuşuyorduk, her şeyi beraber yapardık. Oradaki psikoloji farklı. Adada Cemal Can’ın içindeki gerçek Cemal ortaya çıktı..."
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Ailen ilişkinize nasıl bakıyor?
"Herkes destekliyor. Başlarda ilişkinin ne kadar gerçek olduğunu ve ne kadar süreceğini kimse bilmiyordu. O yüzden babam geri planda tutmamızı istedi. Ekran önündeki ilişkiler yıpranabiliyor. O yüzden uyardılar bizi. Sakladık ama daha derin yaşadık. Gösterelim diye yaşamadık. Birbirimizi sevdiğimiz için yaşadık ilişkimizi."
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EVLİLİK TEKLİFİ!
Aşkları doludizgin devam eden ikiliden Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu’nun ortasında Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etmişti.
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