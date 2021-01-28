Oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da!

İŞSİZ KALDI "Covid-19 salgını nedeniyle dört aydır işsiz kaldığı için arabasını satacağı" haberleriyle gündem olan Didem Kınalı, “Evet, biraz daha dayanabilirim hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ilerde ne olur, Allah bilir. Ama şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Ben anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum o yüzden çalışmam lazım” demişti