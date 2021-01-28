• 28 Ocak 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:
Oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da!
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show' programının 30 Ocak Cumartesi akşamı konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses ile şöhreti yakalayan oryantal Didem, yıllar sonra programda danslarıyla boy gösterecek.
• 28 Ocak 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:
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Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırlayacak.
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