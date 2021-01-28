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• 28 Ocak 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:

Oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'İbo Show' programının 30 Ocak Cumartesi akşamı konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses ile şöhreti yakalayan oryantal Didem, yıllar sonra programda danslarıyla boy gösterecek.

• 28 Ocak 2021 - 10:48 • Son Güncelleme:
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Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırlayacak.

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Programın 30 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem konuk oluyor.

3İBO SHOWDA MEŞHUR OLDU

İBO SHOW'DA MEŞHUR OLDU

Dokuz yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti.

4İŞSİZ KALDI

İŞSİZ KALDI

"Covid-19 salgını nedeniyle dört aydır işsiz kaldığı için arabasını satacağı" haberleriyle gündem olan Didem Kınalı, “Evet, biraz daha dayanabilirim hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ilerde ne olur, Allah bilir. Ama şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Ben anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum o yüzden çalışmam lazım” demişti

5TATLISES ARAMADI

"TATLISES ARAMADI"

İbo Show’ programı ile tanınan Kınalı, “Bu dönemde İbrahim Bey sizi aradı mı?” sorusuna Didem Kınalı, “Hayır aramadı, onun da kendisine göre sorunları vardır elbet” cevabını vermişti.

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