• 17 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
'Rafet'ten önce de Tuğba vardı'
Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Altıntop, iki çocuğunun babası Rafet El Roman'ı Instagram hesabından takipten çıkma sebebini açıkladı.
• 17 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Tuğba Altıntop, sosyal medya hesabında temizlik yaparken, 2002 yılında boşandığı, kızları Su ve Şevval'in babası Rafet El Roman'ı da takipten çıktı.
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Bu hamlesi magazin gündeminde büyük ses getiren 44 yaşındaki şarkıcı, 1996-2002 yılları arasında evli kaldığı eski eşini takipten çıkarması ile ilgili ilk kez konuştu.
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"HEP RAFET'İN KARISI TUĞBA"
Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan'la Sabah Sabah' programına konuk olan Altıntop, "Hep onu konuşmaktan çok yoruldum. Hep Rafet'in karısı Tuğba... Önceden de Tuğba vardı. Rafet'le ayrılırken iki tane evladımı Almanya'da bırakıp gelmiştim ben. Çok zorlu dönemler atlatmıştım" dedi.
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Estetiğin yanında fotoğraflarıyla oynadığını iddia eden takipçileri, Altıntop için 'photoshop'u abartmışsın' şeklinde yorumlar yapmıştı. 44 yaşındaki Altıntop, son haliyle neredeyse 23 yaşındaki kızı Su El Roman'dan bile küçük görünüyor.
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