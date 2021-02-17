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• 17 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

'Rafet'ten önce de Tuğba vardı'

Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Altıntop, iki çocuğunun babası Rafet El Roman'ı Instagram hesabından takipten çıkma sebebini açıkladı.

• 17 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Tuğba Altıntop, sosyal medya hesabında temizlik yaparken, 2002 yılında boşandığı, kızları Su ve Şevval'in babası Rafet El Roman'ı da takipten çıktı.

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Bu hamlesi magazin gündeminde büyük ses getiren 44 yaşındaki şarkıcı, 1996-2002 yılları arasında evli kaldığı eski eşini takipten çıkarması ile ilgili ilk kez konuştu.

3HEP RAFETİN KARISI TUĞBA

"HEP RAFET'İN KARISI TUĞBA"

Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan'la Sabah Sabah' programına konuk olan Altıntop, "Hep onu konuşmaktan çok yoruldum. Hep Rafet'in karısı Tuğba... Önceden de Tuğba vardı. Rafet'le ayrılırken iki tane evladımı Almanya'da bırakıp gelmiştim ben. Çok zorlu dönemler atlatmıştım" dedi.

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"Benim bu kutsal savaşım yıllar boyu sürdü. O dönem ne para istedim, ne bul istedim, hiçbir şey istemedim. Sadece iki kızımı istedim. Hukuksal savaşım 6-7 yıl sürdü ve bu hep basının önünde oldu..."

5BENİ REYTİNG UĞRUNA HARCADILAR

"BENİ REYTİNG UĞRUNA HARCADILAR"

"Ben çok parçalandım. Beni hep reyting uğruna harcadılar. Reyting uğruna tüm parçalarımı aldılar. Bunların hepsini Allah'a havale ediyorum. Şu Tuğba'yı yarattınız teşekkür ediyorum size."

6PHOTOSHOPU ABARTTIN

"PHOTOSHOP'U ABARTTIN!"

Son günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile hayranlarının karşına çıkan eski manken Tuğba Altıntop, büyük değişimiyle ilgi odağı olmuştu.

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Estetiğin yanında fotoğraflarıyla oynadığını iddia eden takipçileri, Altıntop için 'photoshop'u abartmışsın' şeklinde yorumlar yapmıştı. 44 yaşındaki Altıntop, son haliyle neredeyse 23 yaşındaki kızı Su El Roman'dan bile küçük görünüyor.

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Yıllar içindeki değişimi ile sosyal medyada gündem olan Tuğba Altıntop, görenleri de şaşırttı. Bazı takipçileri 'Bu Tuğba mı?' şeklinde yorumlar yaptı.

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