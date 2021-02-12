Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Ramo Sibel öldü mü? Sibel Bilgiç diziden ayrıldı mı?
• 12 Şubat 2021 - 22:59 • Son Güncelleme:

Ramo Sibel öldü mü? Sibel Bilgiç diziden ayrıldı mı?

Ramo'nun 32. bölümü ekrana gelirken Sibel'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Dizinin takipçileri sürekli olarak "Ramo Sibel öldü mü? Sibel Bilgiç diziden ayrıldı mı?" diye soruyor.

• 12 Şubat 2021 - 22:59 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Ramo yeni bölümü ekranlara geliyor. Dizinin 32. bölümünde en çok merak edilen konuşarın başında Sibel'in akıbeti yer alıyor. İzleyenler "Ramo Sibel öldü mü? Sibel Bilgiç diziden ayrıldı mı?" diye soruyor.

2SİBEL ÖLDÜ MÜ

SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel’e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel’e ait bir iz arıyordur. Ramo- ’nun her eylemi İstanbul’un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

3

Yeni bölümde Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından tutsak olduğu ekranlara yansıdı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika - Çaykur Rizespor'da Sumudica krizi! Futbolcular istifadan vazgeçirdi

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den veto! Ayrılması beklenirken...

Son dakika - Dorukhan Toköz'den transfer bombası! Herkes Fenerbahçe'yi beklerken...

Son dakika - Radamel Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet