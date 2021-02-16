• 16 Şubat 2021 - 21:21 • Son Güncelleme:
'Sadakatsiz' dizisine bomba transfer
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı, Kanal D'nin izleyicinin gönlünde taht kuran dizisi 'Sadakatsiz'e flaş bir bir isim dahil oldu.
• 16 Şubat 2021 - 21:21 • Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz', Kanal D ekranında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.
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Reyting başarısıyla dikkat çeken dizide; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sesen başrolleri paylaşırken; Burak Sergen, Alp Akar, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Taro Emir Tekin de kadroda yer alıyor.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Cemal Hünal, yeni bölümleri merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Sinan' karakterine hayat verecek.
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