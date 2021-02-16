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• 16 Şubat 2021 - 21:21 • Son Güncelleme:

'Sadakatsiz' dizisine bomba transfer

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı, Kanal D'nin izleyicinin gönlünde taht kuran dizisi 'Sadakatsiz'e flaş bir bir isim dahil oldu.

• 16 Şubat 2021 - 21:21 • Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan 'Sadakatsiz', Kanal D ekranında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşuyor.

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Reyting başarısıyla dikkat çeken dizide; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sesen başrolleri paylaşırken; Burak Sergen, Alp Akar, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Taro Emir Tekin de kadroda yer alıyor.

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Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Size bomba gibi bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

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Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Cemal Hünal, yeni bölümleri merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Sinan' karakterine hayat verecek.

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Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Issız Adam' filmiyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki oyuncu; 'Romantik Komedi' serisinin yanı sıra 'Asi' ve Diriliş Ertuğrul' dizilerinde de rol almıştı.

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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan Cemal Hünal, sakatlığı nedeniyle yarışmaya erken veda etmek zorunda kalmıştı.

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