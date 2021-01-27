Şarkıcı Şahsenem'in son hali!

Asıl adı Shohsanam Qilicheva olan 1968 doğumlu Özbekistanlı şarkıcı Şahsenem, 1996 yılında çıkardığı 'Seyyah' albümü ile Türkiye'de ünlenmişti. 'O Bu Gece Gelecek', 'Gözyaşlarım Anlatır', 'Nar Tanem' gibi şarkılarla adından söz ettiren Şahsenem, en çok dinlenenler listesinde yer almıştı. 2008 yılında İranlı ressam Armin Perhüdari ile nikah masasına oturan şarkıcı, oğlu Anıl Han'ı kucağına aldıktan sonra müziğe uzun bir süre ara vermişti. 20 sene sonra yeniden müzik piyasasına dönmeye hazırlanan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Şöhrete kavuştuğu 90'lı yılların aksine aldığı kilolarla dikkat çeken ve değişimi görenleri şaşırtan Şahsenem, eski formuna dönmek için zayıflama kampına girdi. Posta'nın haberine göre; göbeğindeki yağlardan kurtulmak isteyen Şahsenem, Ses kadar fizik de önemli. Başarıya giden yolda kusursuz olmak lazım. 2021'de bambaşka bir Şahsenem göreceksiniz dedi. 90'lı yıllardaki görünüşüne dönmek isteyen Şahsenem'in son hali... FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM