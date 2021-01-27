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• 27 Ocak 2021 - 17:30 • Son Güncelleme:

Şarkıcı Şahsenem'in son hali!

90'lı yıllara damga vuran Şahsenem'in son hali şaşırttı. Yıllar sonra müzik piyasasına dönmeye hazırlanan 52 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

• 27 Ocak 2021 - 17:30 • Son Güncelleme:
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Asıl adı Shohsanam Qilicheva olan 1968 doğumlu Özbekistanlı şarkıcı Şahsenem, 1996 yılında çıkardığı 'Seyyah' albümü ile Türkiye'de ünlenmişti.

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'O Bu Gece Gelecek', 'Gözyaşlarım Anlatır', 'Nar Tanem' gibi şarkılarla adından söz ettiren Şahsenem, en çok dinlenenler listesinde yer almıştı.

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2008 yılında İranlı ressam Armin Perhüdari ile nikah masasına oturan şarkıcı, oğlu Anıl Han'ı kucağına aldıktan sonra müziğe uzun bir süre ara vermişti.

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20 sene sonra yeniden müzik piyasasına dönmeye hazırlanan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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Şöhrete kavuştuğu 90'lı yılların aksine aldığı kilolarla dikkat çeken ve değişimi görenleri şaşırtan Şahsenem, eski formuna dönmek için zayıflama kampına girdi.

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Posta'nın haberine göre; göbeğindeki yağlardan kurtulmak isteyen Şahsenem, "Ses kadar fizik de önemli. Başarıya giden yolda kusursuz olmak lazım. 2021'de bambaşka bir Şahsenem göreceksiniz" dedi.

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90'lı yıllardaki görünüşüne dönmek isteyen Şahsenem'in son hali...

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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