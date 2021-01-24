• 24 Ocak 2021 - 17:47 • Son Güncelleme:
Şarkıcı Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslendi: O hastalıkla 12 yıldır boğuşuyorum
Oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi konmuş; bunun ardından Atagül, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun son hali ise sevenlerini üzmüştü. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya üzerinden Neslihan Atagül'e seslendi. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı söyleyen Özerk, bu yüzden anne olmadığını açıkladı.
• 24 Ocak 2021 - 17:47 • Son Güncelleme:
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Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
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"BEN ANNE OLAMADIM"
Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.
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