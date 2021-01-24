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• 24 Ocak 2021 - 17:47 • Son Güncelleme:

Şarkıcı Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslendi: O hastalıkla 12 yıldır boğuşuyorum

Oyuncu Neslihan Atagül'e 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' teşhisi konmuş; bunun ardından Atagül, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun son hali ise sevenlerini üzmüştü. Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya üzerinden Neslihan Atagül'e seslendi. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığının kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığı söyleyen Özerk, bu yüzden anne olmadığını açıkladı.

• 24 Ocak 2021 - 17:47 • Son Güncelleme:
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Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

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Hayranları döneceği günü beklerken, hastalığının çalışmasına izin vermediğini açıklayan Neslihan Atagül, yaptığı paylaşım ile izleyiciye ve dizi ekibine veda etti. 28 yaşındaki oyuncu, hastalığıyla ilgili, 'Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

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Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulan 28 yaşındaki oyuncu Neslihan Atagül'ün son hali sevenlerini korkuttu.

4NESLİHAN ATAGÜLE SESLENDİ

NESLİHAN ATAGÜL'E SESLENDİ

Aynı hastalıkla 12 yıldır mücadele ettiğini açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslendi.

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Paylaşımında Neslihan Atagül ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan şarkıcı, yaşadığı zorluklardan bahsetti ve hastalığın kadınlarda yumurtalık sayısını azalttığını; bu yüzden anne olmadığını söyledi.

6BEN ANNE OLAMADIM

"BEN ANNE OLAMADIM"

Ünlü şarkıcı, "Bu hastalık aslında çok yaygın olan ve benim de 12 yıldır mücadele ettiğim ciddi bir rahatsızlık. Yeri geldiğinde konserlere gidemediğim, acılar içinde tekrar hastanelere döndüğüm ve işimden olduğum hastalık gerçekten. Neslihan ve Kadir; öncelikle size ilk tavsiyem eğer bir bebek sahibi olmak istiyorsanız, sakın! Şimdi değil... Önce tedavi... Tedaviden sonra hemen bebek sahibi olun lütfen. Çünkü bu hastalığın en kötü tarafı maalesef kadın yumurta sayısını düşürmesi. Ben bunları çok çektim. Bunun acısını çok yaşadım ve çok ağladım. Bebek sahibi olamadım. İnşallah bundan sonraki teknolojide ben de Allah nasip ederse anne olmayı çok istiyorum ve olabilirim" dedi.

7KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında 'Gör Beni' adıyla yaptığı programa konuk olan Kadir Doğulu, sağlıyla ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.

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Doğulu, "Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim. Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak bana ait bir perhiz sistemi buldum" demişti.

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