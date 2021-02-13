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• 13 Şubat 2021 - 11:07 • Son Güncelleme:

Seren Serengil'den kötü yorum yapanlara 10'ar bin TL'lik dava!

Oyuncu Hande Erçel'in kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'tan 2 bin TL tazminat kazanması, ünlüleri harekete geçirdi.

• 13 Şubat 2021 - 11:07 • Son Güncelleme:
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Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlu bulunan Kılınç, 27 yaşındaki oyuncuya 2 bin 180 TL ödeyecek.

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Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen mahkeme kararının ardından sivri dilli yorumcu Seren Serengil'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

3YENİ EKMEK KAPIM

"YENİ EKMEK KAPIM"

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, "Hande Erçel 2 bin TL aldıysa bizim bu sene kazanacağımız tazminatın haddi hesabı yok. Yeni ekmek kapım bu" şeklinde konuştu.

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Seren Serengil, "Sadece bana kötü yorum yapanları tespit edilmesi için çalışan iki avukatım var. Şimdiden yaklaşık 200 kişi bulundu her birine 10 bin TL'lik dava açacağım" ifadelerini kullandı.

5PAYLAŞIMI OLAY OLDU

PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Öte yandan Instagram'da yayınladıkları pozlarda photoshop uyguladıkları gerekçesiyle ünlü kadınları eleştiren Seren Serengil, dün kendisi kurbanı oldu.

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49 yaşındaki şarkıcı, hikaye paylaşımında Instagram filtresi uygulayınca, güneş gözlüğünün üzerinde göz belirmesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Hande Erçel'in eski haline 'bazlama surat' benzetmesi yapılması büyük tepki çekmişti. Güzel oyuncu, açtığı davada yüzü gülen taraf oldu.

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