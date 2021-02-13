• 13 Şubat 2021 - 11:07 • Son Güncelleme:
Seren Serengil'den kötü yorum yapanlara 10'ar bin TL'lik dava!
Oyuncu Hande Erçel'in kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'tan 2 bin TL tazminat kazanması, ünlüleri harekete geçirdi.
• 13 Şubat 2021 - 11:07 • Son Güncelleme:
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Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlu bulunan Kılınç, 27 yaşındaki oyuncuya 2 bin 180 TL ödeyecek.
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Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen mahkeme kararının ardından sivri dilli yorumcu Seren Serengil'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
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