• 22 Şubat 2021 - 00:06 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya kiminle tatile gittiğini açıkladı
Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya tatile gittiği ismi açıkladı. En son Demet Akalın'dan gelen yorumla gündeme oturan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla tatile kiminle çıktığını duyurdu.
• 22 Şubat 2021 - 00:06 • Son Güncelleme:
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Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Kırmızı mayosuyla verdiği pozları yayınlayan güzel oyuncuya beğeni yağarken; Demet Akalın'ın yaptığı yorumla gündem olmuştu.
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