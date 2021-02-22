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• 22 Şubat 2021 - 00:06 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya kiminle tatile gittiğini açıkladı

Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya tatile gittiği ismi açıkladı. En son Demet Akalın'dan gelen yorumla gündeme oturan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla tatile kiminle çıktığını duyurdu.

• 22 Şubat 2021 - 00:06 • Son Güncelleme:
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Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Kırmızı mayosuyla verdiği pozları yayınlayan güzel oyuncuya beğeni yağarken; Demet Akalın'ın yaptığı yorumla gündem olmuştu.

2DEMET AKALINDAN YORUM

DEMET AKALIN'DAN YORUM

Sarıkaya, Instagram hesabından yayınladığı tatil pozları ile kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve övgü dolu yorumlar almıştı. Ancak Demet Akalın yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.

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Demet Akalın, güzel oyuncunun hayranlarının övgüler yağdırdığı fotoğraflarına ilginç bir yorum yaptı. Şarkıcı, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" demişti.

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Yorum magazinin gündemine bomba gibi düşerken Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi. 'Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz. Linki yana bırakıyorum' diyen Sarıkaya annesiyle olan fotoğraflarını paylaştı.

5PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

Tatilinin tadını çıkaran Serenay Sarıkaya paylaşımlarına devam ediyor.

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