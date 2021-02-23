• 23 Şubat 2021 - 08:14 • Son Güncelleme:
Şevval Şahin'in bitmeyen tatili
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in, Endonezya tatili sürüyor. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile uzun süredir denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şahin, bu kez soluğu Batı Papua'da aldı.
• 23 Şubat 2021 - 08:14 • Son Güncelleme:
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Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yazı Türkiye'de geçiren Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve koronavirüse rağmen katıldığı partilerle tepki alınca Londra'ta gitmiş; burdan bir hafta sonra da Maimi'ye geçmişti.
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