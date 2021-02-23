Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Şevval Şahin'in bitmeyen tatili
• 23 Şubat 2021 - 08:14 • Son Güncelleme:

Şevval Şahin'in bitmeyen tatili

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in, Endonezya tatili sürüyor. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile uzun süredir denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şahin, bu kez soluğu Batı Papua'da aldı.

• 23 Şubat 2021 - 08:14 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yazı Türkiye'de geçiren Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve koronavirüse rağmen katıldığı partilerle tepki alınca Londra'ta gitmiş; burdan bir hafta sonra da Maimi'ye geçmişti.

2

Kasımda Meksika'nın meşhur beldesi Tulum'da tatil yapan çift, Aralık ayının başında Endonezya'nın Bali adasındaydı. İkili şimdi de Raja Ampat'talar.

3GÜNDÜZ DENİZ GECE PARTİ

GÜNDÜZ DENİZ GECE PARTİ

Gündüz denize giren, geceleri de partileri katılan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçiriyor.

4

Bu anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Şevval Şahin, son paylaşımına “Gezi, dalış, aktivite, parti ve çok daha fazlası... Bekleyin daha yeni başlıyorum” notunu düştü.

5YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

İki yıldır aşk yaşayan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde yıl dönümlerini kutlamıştı.

6

Sevgilisinin kendisine aldığı çiçek buketiyle poz veren Şahin, duygularını; "Seninle bir yıl... En muhteşem zamanı yaşadığınızda, zaman kelimenin tam anlamıyla uçup gider. Not: Bu, uyandıktan 10 dakika sonra çekildi, suratım bu yüzden şiş" sözleriyle dile getirmişti.

7

Yiğit Marcus Aral da Instagram hesabından sevgilisiyle el ele olduğu bir anı paylaşmış ve "Birlikte nice yıllara" notunu düşmüştü.

8HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

"HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Öte yandan sevgilisiyle uzun süredir tatil yapan Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan takipçilerinin "Bu hayatı sen yaşıyorsun" yorumlarına verdiği yanıtla dikkat çekmişti.

9

Şahin, "Instagram o kadar sahte ki, hiçbir şey tamamen göründüğü gibi değil. Paylaşmadığım, bilmediğiniz çok şey var. Her şey için minnettarım ama kimsenin hayatı mükemmel değil. Bizler sadece istediğimiz kadarını görmenize izin veriyoruz. Bu da sadece yüzde 10’u. Sosyal medya ruh sağlığını kötü etkiler. Instagram’ın sizi etkilemesine izin vermeyin" ifadelerini kullanmıştı.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut için karar verildi!

    Son dakika haberi | Fenerbahçe'de son dakika İrfan Can gelişmesi

    Son dakika haberi | Başakşehir'de Edin Visca krizi! Resmen çöktü...

    Son dakika - Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Herkes takımdan ayrılmasını bekliyordu...

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet