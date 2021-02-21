SERCAN KISMET
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Seyfi Dursunoğlu'nun mirası! 'Hepsi pay alma ümidinde'
'Huysuz Virjin' olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun yeğeni Güliz Buyrukbilen'in kızı Gizem Özköseoğlu, "Konunun mahkemeye taşınması bizi çok üzdü. Hepsi mirastan pay alma ümidinde" dedi.
SERCAN KISMET
• 21 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığı vasiyetine yeğeninin çocukları Evren Saydam ve Erhan Saydam'ın itiraz etmesinin ardından, usta sanatçının diğer yeğeni Güliz Buyrukbilen'in avukat kızı Gizem Özköseoğlu, vasiyetnamenin hukuken usulüne uygun olarak düzenlendiğini söyledi.
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İtiraz edenlerin mahkemeden olumlu sonuç elde edeceklerini sanmadığını belirten avukat, "Tamamen kamu yararına olacak olan bu bağışın gerçek sahiplerine ulaşmasını ve çocukların yetiştirilmesine katkıda bulunulmasını geciktiriyor olmalarından dolayı üzüntümüz büyük. Hakkın ve adaletin gerçek sahiplerini bulacağından şüphem yoktur" dedi.
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SEYFİ DURSUNOĞLU'NUN VASİYETİ
Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar’daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e, kullandığı cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı’ya bıraktı.
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"YEĞENLERİM CENAZEMİ BİLE KALDIRAMAZ"
Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında Hürriyet’e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti:
“Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”
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