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• 17 Şubat 2021 - 12:38 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı direk dansı videosunu paylaştı

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

• 17 Şubat 2021 - 12:38 • Son Güncelleme:
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Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Subaşı'nın son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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Subaşı, son olarak direk dansı yaptığı görüntülerini yayınladı. Subaşı'nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

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Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido Senia'dan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra şimdi de Mısırlı Mohammed Alsaloussi birlikteliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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Subaşı, üç milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı dudak dudağa paylaşımına kalp emojisiyle birlikte "Hepsi senin" notunu düştü.

5EVDE

"EVDE"

Sevgilisiyle yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen 30 yaşındaki fenomen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı kareye, "He is home" (evde) notunu düşmüştü.

6BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM

"BENİ ÖZEL HİSSETTİREN ADAM"

Şeyma, bir diğer paylaşımına, "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim" notunu düştü.

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Fenomen, sevgilisinin kucağında bir poz daha paylaştı. Mısırlı iş insanının eli kalçasında olan Subaşı, kalça kısmını emojiyle sansürledi.

8TAMAMEN SENİNİM

"TAMAMEN SENİNİM"

Subaşı, bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu, "Tamamen seninim" notuyla yayınlamış, takipçilerinden 60 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.

9İKİNCİ HER ŞEYİM

"İKİNCİ HER ŞEYİM"

Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutlayan Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" mesajını yazmıştı.

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Sevgilisinin otomobillerini her fırsatta takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı lüks aracın önünde plaka detayına dikkat çekerek poz vermişti.

11SEVGİLİSİNİN ARABASIYLA HAVA ATIYOR

"SEVGİLİSİNİN ARABASIYLA HAVA ATIYOR"

Mclaren Senna önünde poz veren Subaşı, sosyal medyada olay oldu. Fenomene, "Sevgilisinin arabasıyla hava atıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

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