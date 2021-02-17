• 17 Şubat 2021 - 12:38 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı direk dansı videosunu paylaştı
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.
• 17 Şubat 2021 - 12:38 • Son Güncelleme:
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Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Subaşı'nın son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
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Subaşı, son olarak direk dansı yaptığı görüntülerini yayınladı. Subaşı'nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.
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