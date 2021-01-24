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• 24 Ocak 2021 - 13:14 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı’ndan sevgilisine: Melisa’dan sonra ikinci her şeyim

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutladı. Subaşı, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.Dj Guido Senia’dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

• 24 Ocak 2021 - 13:14 • Son Güncelleme:
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Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

2BİRİNCİ AYLARINI KUTLADI

BİRİNCİ AYLARINI KUTLADI

Geçtiğimiz haftalarda Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı, paylaşımlarıyla Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutladı.

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Şeyma Subaşı, gönderilerine, "Bir ayda tüm dünyadaki favori insanım oldun. Seni çok seviyorum, Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim" notunu düştü.

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SAATİ OLAY OLMUŞTUSubaşı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile verdiği bu pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Sevgilisinin yüzünü yine gizlediği görülen 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmamıştı.

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Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edilmişti.

6LÜKS ARAÇLARINI SERGİLEDİ

LÜKS ARAÇLARINI SERGİLEDİ

Gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını da sergilemişti. 30 yaşındaki Subaşı'nın bu gösterişi eleştiri almıştı.

7ADI CHLOE İLE ANILDI

ADI CHLOE İLE ANILDI

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

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Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti. İkiliyi de Merve Şentürk tanıştırmıştı.

9ÜSTSÜZ POZU ÇOK KONUŞULDU

ÜSTSÜZ POZU ÇOK KONUŞULDU

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Subaşı, Dominik, Karayipler ve Miami hattında günlerini geçiriyor. Sık sık paylaşım yapan Subaşı, son olarak üstsüz bir fotoğrafını paylaşmıştı.

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Subaşı'nın ellerindeki deniz kabuklarıyla verdiği poz 100 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum almıştı. Bu yorumların bir kısmı da olumsuzdu.

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Bir takipçisi, 30 yaşındaki sosyal medya fenomenine, "Acaba neden böyle şeylere gerek duyuyorsun?" sorusunu yöneltti. Şeyma Subaşı, söz konusu mesaja, "Senin gibiler böyle düşünüp dursun diye" şeklinde karşılık vermişti.

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