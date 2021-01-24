• 24 Ocak 2021 - 13:14 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı’ndan sevgilisine: Melisa’dan sonra ikinci her şeyim
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile birlikteliğinin birinci ayını kutladı. Subaşı, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.Dj Guido Senia’dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birlikte verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
• 24 Ocak 2021 - 13:14 • Son Güncelleme:
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Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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