Son Yaz oyuncuları kimler, Akgün ve Canan'ın gerçek adları ne? Son Yaz nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan Son Yaz dizisinin oyuncuları ve dizinin çekildiği yer merak ediliyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz nerede çekiliyor?