Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Son Yaz oyuncuları kimler, Akgün ve Canan'ın gerçek adları ne? Son Yaz nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
• 05 Şubat 2021 - 18:40 • Son Güncelleme:

Son Yaz oyuncuları kimler, Akgün ve Canan'ın gerçek adları ne? Son Yaz nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Son Yaz oyuncuları merak ediliyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisi cuma akşamları yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Geçen hafta yayınlanan bölümde Canan, Akgün ile ilgili gerçekleri öğrenince, Selim'e boşanma davası açmaya karar verdi. Peki Son Yaz oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

• 05 Şubat 2021 - 18:40 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan Son Yaz dizisinin oyuncuları ve dizinin çekildiği yer merak ediliyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz nerede çekiliyor?

2SON YAZ OYUNCULARI

SON YAZ OYUNCULARI

ALİ ATAY,FUNDA ERYİĞİT, ALPEREN DUYMAZ, HAFSANUR SANCAKTUTAN, ŞEBNEM DÖNMEZ, ARİF PİŞKİN, EMRE KARAYEL, SİNAN TUZCU, SEZER KOÇ, YASEMİN YAZICI,HALİL BABÜR, ERDEM ŞANLI, YUNUS NARİN, ATA NEDİM ARMAN, CENGİZ OKUYUCU, SARP İKİLER

3FUNDA ERYİĞİT KİMDİR

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 tarihinde doğdu.Aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dâhil oldu.

4SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR

SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Son Yaz İstanbul'dan sonra İzmir'e taşındı. Dizinin çekimleri İzmir'in ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

5ALPEREN DUYMAZ KİMDİR

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde doğdu. Ankara doğumlu olan Alperen Duymaz, Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı.2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdıArdından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı.2021 yılında Son Yaz dizisinde "Akgün Gökalp" adlı karakteri canlandırmaktadır.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika haberi | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi olay iddia! Cüneyt Çakır, Muslera, Caner Erkin ve Belhanda...

Haftalık burç yorumları – 8-14 Şubat haftası burç yorumları

Son dakika haberleri - Hakan Ural'dan flaş derbi yorumu! 'Maçın favorisi...'

Maden suyu içmek için 5 önemli sebep ve bilinmesi gerekenler

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet