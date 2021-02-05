• 05 Şubat 2021 - 18:40 • Son Güncelleme:
Son Yaz oyuncuları kimler, Akgün ve Canan'ın gerçek adları ne? Son Yaz nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Son Yaz oyuncuları merak ediliyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisi cuma akşamları yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Geçen hafta yayınlanan bölümde Canan, Akgün ile ilgili gerçekleri öğrenince, Selim'e boşanma davası açmaya karar verdi. Peki Son Yaz oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...
• 05 Şubat 2021 - 18:40 • Son Güncelleme:
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Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit, Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan Son Yaz dizisinin oyuncuları ve dizinin çekildiği yer merak ediliyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz nerede çekiliyor?
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FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?
Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 tarihinde doğdu.Aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dâhil oldu.
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