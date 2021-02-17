Survivor Reşat'ın ilginç hayat hikayesi! Gözyaşlarını tutamadı

"En son buraya gelmeden önce telefonda fotoğrafına baktım. Babaannemin değerini anlatamam. Babaannem gibi beni büyüten hiç olmadı. Vefat ettikten sonra ailemle yaşadığım binadan da ayrıldım. Babaannemin kendine has bir kokusu var, o koku vurduğu zaman çok tuhaf oluyordum. Ağlamak ayıp değil, özlemek ayıp değil..."