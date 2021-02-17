• 17 Şubat 2021 - 13:39 • Son Güncelleme:
Survivor Reşat'ın ilginç hayat hikayesi! Gözyaşlarını tutamadı
'Survivor 2021'de gönüllüler takımının iddialı yarışmacılarından Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, duygusal anlar yaşadı. Kendisini büyüten babaannesinden söz ederken gözyaşlarına boğulan Survivor Reşat, sosyal medyaya nasıl girdiğini anlattı.
• 17 Şubat 2021 - 13:39 • Son Güncelleme:
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"Yirmağa gideyrum" repliğiyle ünlenen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de 6'ncı haftanın son gününde, sosyal medyaya başlama hikayesi ve babaannesi ile ilişkisini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
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"PAYLAŞTIM, YER YERİNDEN OYNADI"
"Yaylada karın üstünde büyük çöp poşetiyle kayarken hatıra kalsın diye görüntümü kaydettim. Arkadaşlarıma izlettim, gülmeye başladılar. Saat 10, videoyu paylaştım. Sabah kalktım, yer yerinden oynuyor. O kadar takipçi gelmiş 'ya ne oldu?' diyorum. Millet yanıma koşup fotoğraf paylaşıyor."
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"En son buraya gelmeden önce telefonda fotoğrafına baktım. Babaannemin değerini anlatamam. Babaannem gibi beni büyüten hiç olmadı. Vefat ettikten sonra ailemle yaşadığım binadan da ayrıldım. Babaannemin kendine has bir kokusu var, o koku vurduğu zaman çok tuhaf oluyordum. Ağlamak ayıp değil, özlemek ayıp değil..."
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