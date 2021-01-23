Survivor yeni bölüm fragmanı! Çağrı çıldırdı

Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kavga damga vurdu. Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölüm fragmanında resmen birbirine girdi. Çağrı'nın 'Bu çizgiyi bir kişi geçmesin o zaman, tamam mı?' sözleriyle gerilim başladı.