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• 23 Ocak 2021 - 02:59 • Son Güncelleme:

Survivor yeni bölüm fragmanı! Çağrı çıldırdı

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler mücadelesi tüm hızıyla devam ederken yeni fragman yayınlandı. Yarışma alanının iyice gerildiği adada Ünlüler takımında yarışan Çağrı adeta deliye döndü. Çağrı - Poyraz - Baran ve Dora arasında yaşanan gerilim fragmana damga vurdu. Öte yandan takım arkadaşlarının Çağrı'yı zor tuttuğu görüldü.

• 23 Ocak 2021 - 02:59 • Son Güncelleme:
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Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kavga damga vurdu. Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölüm fragmanında resmen birbirine girdi. Çağrı'nın 'Bu çizgiyi bir kişi geçmesin o zaman, tamam mı?' sözleriyle gerilim başladı.

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Yoğun mücadelenin yaşandığı fragmanda gönüllüler takımına sinirlenen ünlü oyuncu Çağrı Atakan'ın gönüllüler takımından bir kişiye "Senin sahte olduğunu biliyorum" demesi ortamı gerdi.

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Çağrı'ya tepki gösteren Poyraz'ın "Abi demek yok artık sana. Terbiyesizlik yapana abi yok." demesi ise büyük kavganın fitilini ateşledi.

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Bir anda başlayan hararetli tartışmada Çağrı gönüllülerin üzerine yürüdü. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Atakan'ın ilginç tavırları dikkat çekti.

5STEVEN İLE GERİLMİŞTİ

STEVEN İLE GERİLMİŞTİ

Survivor'ın geçtiğimiz günlerde ekrana gelen bölümünde Steven ile Çağrı arasında gerginlik yaşanmıştı. Steven'in kazandıktan sonra yaptığı sevinç hareketi nedeniyle Çağrı tepki göstermişti.

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'Dilin içeride duracak' diyen Çağrı'yı yarışmacılar sakinleştirmişti. Steven ise 'sana mı yaptım ben?' diyerek kendini savunmuştu.

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Öte yandan sakatlığı nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kalan Cemal'i arkadaşları gözyaşları içinde uğurladı. Ünlüler takımının kaptanı olan Barış'a kolyesini veren Cemal, "Kaptan çocuklar sana emanet" dedi.

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