• 23 Ocak 2021 - 02:59 • Son Güncelleme:
Survivor yeni bölüm fragmanı! Çağrı çıldırdı
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler mücadelesi tüm hızıyla devam ederken yeni fragman yayınlandı. Yarışma alanının iyice gerildiği adada Ünlüler takımında yarışan Çağrı adeta deliye döndü. Çağrı - Poyraz - Baran ve Dora arasında yaşanan gerilim fragmana damga vurdu. Öte yandan takım arkadaşlarının Çağrı'yı zor tuttuğu görüldü.
• 23 Ocak 2021 - 02:59 • Son Güncelleme:
1
Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kavga damga vurdu. Ünlüler ve Gönüllüler yeni bölüm fragmanında resmen birbirine girdi. Çağrı'nın 'Bu çizgiyi bir kişi geçmesin o zaman, tamam mı?' sözleriyle gerilim başladı.
5