• 27 Ocak 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:
Takipçilerini kandıran Selin Ciğerci sosyal medyanın diline düştü
Instagram hesabından maskara reklamı yapan Selin Ciğerci'nin, videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra 'Aynı takma kirpik gibi oldu' diyerek reklamını yaptığı maskaraya övgüler dizmesi dikkat çekti. Ciğerci'nin bu sözleri eleştiri oklarının hedefine girdi.
• 27 Ocak 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci; girdiği polemiklerle, aldatma iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yerini korurken son yaptığıyla da tepki topladı.
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Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları, Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını öne sürmüştü.
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ARABADA VİDEO ÇEKTİLER
Olayın kendi kariyerini tehlikeye atmak için çıkarıldığını belirten fenomen iş insanı, kendisine iftira atıldığını kanıtlamak için Melisa Emirbayer ile arabasında video çekti. Reyting almak için ortaya böyle bir iddia atıldığını doğrulayan Melisa Emirbayer, kandırıldığını söyledi. Selin Ciğerci, Emirbayer’in konuştuğu anları anbean kameraya kaydetti.
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