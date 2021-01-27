Takipçilerini kandıran Selin Ciğerci sosyal medyanın diline düştü

"GÖKHAN, SELİN'LE KONUŞTUĞUMUZ ÖĞRENİNCE MEKANI BASTI" Tolga Polat; "Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş; geldi mekan bastı, tehdit etti" dedi. Tolga Polat, "Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Birkaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük" diye konuştu.