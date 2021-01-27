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• 27 Ocak 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:

Takipçilerini kandıran Selin Ciğerci sosyal medyanın diline düştü

Instagram hesabından maskara reklamı yapan Selin Ciğerci'nin, videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra 'Aynı takma kirpik gibi oldu' diyerek reklamını yaptığı maskaraya övgüler dizmesi dikkat çekti. Ciğerci'nin bu sözleri eleştiri oklarının hedefine girdi.

• 27 Ocak 2021 - 09:48 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci; girdiği polemiklerle, aldatma iddialarıyla sık sık magazin gündeminde yerini korurken son yaptığıyla da tepki topladı.

2TAKİPÇİLERİNİ KANDIRDI

TAKİPÇİLERİNİ KANDIRDI

Selin Ciğerci, maskara reklamı yaptığı videosunda takipçilerini kandırması olay oldu. Ciğerci, kirpiğine rimel sürüp ardından videoyu kesip takma kirpik taktıktan sonra "Aynı takma kirpik gibi oldu" demesi sosyal medya en çok konuşulan magazin haberleri arasına girdi.

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Ciğerci'ye tepki gösteren takipçileri bu durum karşısında şaşkınlıklarını koruyamadı. Söz konusu video sosyal medyada çok sayıda izlendi.

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Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları, Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip yüzüne kezzap atmakla tehdit edip şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

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Bu iddiaların doğru olmadığını belirten Selin Ciğerci ise gün boyunca üzüntüsünü Instagram hesabından dile getirmişti.

6ARABADA VİDEO ÇEKTİLER

ARABADA VİDEO ÇEKTİLER

Olayın kendi kariyerini tehlikeye atmak için çıkarıldığını belirten fenomen iş insanı, kendisine iftira atıldığını kanıtlamak için Melisa Emirbayer ile arabasında video çekti. Reyting almak için ortaya böyle bir iddia atıldığını doğrulayan Melisa Emirbayer, kandırıldığını söyledi. Selin Ciğerci, Emirbayer’in konuştuğu anları anbean kameraya kaydetti.

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Gökhan Çıra'nın, Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer ile aldattığı iddiası hala gündemdeki yerini korurken bir başka iddia ortaya atımıştı. Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı, Tolga Polat ile aldattığı iddia edilen fotoğraflar canlı yayında paylaşıldı.

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Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı aldattığı iddia edilen Tolga Polat, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınına bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

9GÖKHAN, SELİNLE KONUŞTUĞUMUZ ÖĞRENİNCE MEKANI BASTI

"GÖKHAN, SELİN'LE KONUŞTUĞUMUZ ÖĞRENİNCE MEKANI BASTI"

Tolga Polat; "Selin'le bir süre ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenmiş; geldi mekan bastı, tehdit etti" dedi. Tolga Polat, "Gökhan, yanında olmadığı zamanlarda görüntülü konuşuyorduk. Birkaç kere görüştük. Kerimcan'ın evinde de buluştuk, dışarı da da görüştük" diye konuştu.

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