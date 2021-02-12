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• 12 Şubat 2021 - 14:48 • Son Güncelleme:

Tolgahan Sayışman: Kış tatilini hiç sevmem!

Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz hafta eşi Almeda Abazi ve oğulları Efehan ile Uludağ'a gitmişti. Dönüşte muhabirlerle konuşan Sayışman, kış tatilini hiç sevmediğini söyledi.

• 12 Şubat 2021 - 14:48 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz hafta kızları Alina’ya hamile olan eşi Almeda Abazi ve oğulları Efehan ile Uludağ’a gitmişti. Çifte Almeda'nın kız kardeşi Ilda Abazi ve annesi Albana Abazi de eşlik etti.

2KIŞ TATİLİNİ HİÇ SEVMEM

"KIŞ TATİLİNİ HİÇ SEVMEM"

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; tatil dönüşü muhabirlere konuşan yakışıklı oyuncu, "Normalde kış tatilini sevmem. Tarzım değildir ama Almeda çok ısrar etti. O yüzden gittik, güzel geçti" dedi.

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Kızını kucağına almak için gün sayan Almeda Abazi ise tatilde çekildiği fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

4EŞİMİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUM

"EŞİMİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan 39 yaşındaki Sayışman, daha önce verdiği bir röportajda; kızları Alina’yı mayıs sonu, haziran ayının başı gibi kucaklarına alacaklarını söylemişti.

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Eşi Almeda Abazi’nin zor bir hamilelik geçirdiğini ifade eden Sayışman, “Süreç Almeda için zor geçiyor. Efehan'a hamile olduğu dönemde çok geziyorduk. Şimdi ise evden çıkmakta zorluk çekiyoruz. Pandemi sürecini de göze alarak onu mutlu etmeye çalışıyorum. Tabii bu dönem çok yoğun geçiyor” demişti.

6GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ

"GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇTİ"

Geçtiğimiz ay İzmir’den İstanbul’a bir arkadaşının aracıyla gelirken büyük bir kaza atlatan oyuncu Tolgahan Sayışman, yaşadıklarını anlatmıştı.

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Muhabirlerin, “Arabanız takla atmış sanırım. Nasıl oldu, neler yaşadınız?” sorusuna Tolgahan Sayışman, “Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o arabaya çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık” cevabını vermişti.

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Ünlü oyuncu, “O anda neler hissettiniz?” sorusu üzerine, “Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiçbir şey hissetmedim. Kolumda ve bacağımda ufak tefek yaralanmalar var ama çok da abartılacak bir durum yok, çok şükür iyiyim” ifadelerini kullanmıştı.

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