Tolgahan Sayışman: Kış tatilini hiç sevmem!

Eşi Almeda Abazi’nin zor bir hamilelik geçirdiğini ifade eden Sayışman, “Süreç Almeda için zor geçiyor. Efehan'a hamile olduğu dönemde çok geziyorduk. Şimdi ise evden çıkmakta zorluk çekiyoruz. Pandemi sürecini de göze alarak onu mutlu etmeye çalışıyorum. Tabii bu dönem çok yoğun geçiyor” demişti.