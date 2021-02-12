• 12 Şubat 2021 - 14:48 • Son Güncelleme:
Tolgahan Sayışman: Kış tatilini hiç sevmem!
Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz hafta eşi Almeda Abazi ve oğulları Efehan ile Uludağ'a gitmişti. Dönüşte muhabirlerle konuşan Sayışman, kış tatilini hiç sevmediğini söyledi.
• 12 Şubat 2021 - 14:48 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz hafta kızları Alina’ya hamile olan eşi Almeda Abazi ve oğulları Efehan ile Uludağ’a gitmişti. Çifte Almeda'nın kız kardeşi Ilda Abazi ve annesi Albana Abazi de eşlik etti.
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Muhabirlerin, “Arabanız takla atmış sanırım. Nasıl oldu, neler yaşadınız?” sorusuna Tolgahan Sayışman, “Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Hava yağmurluydu. Öndeki araç, bariyerlere girerek kaza yaptı. Arkadaşım, o arabaya çarpmamak için panikle hareket edince, kayarak yoldan çıktık ve takla attık” cevabını vermişti.
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