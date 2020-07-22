Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

Umut Evirgen’le 3 yıllık ilişkisi sona eren oyuncu, fotoğrafın altına kitaptan bir bölümü yazdı:

“Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?”