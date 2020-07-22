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22.07.2020 - 09:05 |

Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum

Oyuncu Tuba Büyüküstün, yönetmen Ferzan Özpetek’in “Bir Nefes Gibi” romanını okurken çektiği selfie’yi Instagram’da paylaştı.

Tuba Büyüküstün: Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum
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Umut Evirgen’le 3 yıllık ilişkisi sona eren oyuncu, fotoğrafın altına kitaptan bir bölümü yazdı:

“Sabah uyanır uyanmaz seni düşünüyorum. Yataktan kalkınca ne yaptığını, kahvaltıda ne yediğini merak ediyorum. Belki serin geldiği için üstüne bir kazak almışsındır. Belki bazen beni düşünüyorsundur. Oysa sen hep aklımdasın. Garip değil mi?” 

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