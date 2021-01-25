• 25 Ocak 2021 - 15:34 • Son Güncelleme:
Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasının ardından 'Sefirin Kızı' dizisinin kadrosundan ayrılan Neslihan Atagül yerine gelen Tuba Büyüküstün sete çıktı. Sosyal medya hesabından çekimlere başladığını duyuran güzel oyuncunun bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı.
• 25 Ocak 2021 - 15:34 • Son Güncelleme:
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Yakalandığı bağırsak rahatsızlığı sonrası tedavisi için oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.
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38 yaşındaki oyuncu mesajında; "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.
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