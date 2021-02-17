• 17 Şubat 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
Ünlü isimlerden Doğan Cüceloğlu paylaşımları
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu (83) yaşamını yitirdi. Dün Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Cüceloğlu'nun ani vefatı, televizyon ve müzik dünyasını da yasa boğdu.
• 17 Şubat 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
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Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Akatlar'da yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Doğan Cüceloğlu'nun ilk belirlemelere göre düşme sonucu hayata veda ettiği belirtildi. 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Cüceloğlu'nun vefatı ünlüleri de yasa boğdu. Pek çok isim, üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
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DOĞA RUTKAY
"Canım hocam... Kıymetli hocam... Sizinle ne güzel ne önemli konular için buluşmuştuk 'Masa' programımda... Sizi ilk davet ettiğimde bir daha hiç ara vermeden görüşeceğimizi biliyordum. Doğrusu sizin gibi değerli biri az bulunurdu. Son kitabınızı içindeki yazıyla gönderdiğiniz ve sevincinizi benimle paylaştığınız için sonsuz mutluyum. Sizi kaybetmek büyük bir acı şimdi kalbimde... Cennet mekanınızda huzurla uyuyun."
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GONCA VUSLATERİ
"Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun. 'İçimizdeki Çocuk'ların sesini kaybettik. Hepimizin sessizliğini bozan bir cesur yürekti kitabınız. Uykuları kaçıran aile ortamlarında bir küçük beyaz mum olmuştu cümleleriniz. Hiç unutulmayacaktır yoldaşlığınız.İyi ki dokundunuz hayatlarımıza... Sevenlerine sabır diliyorum."
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