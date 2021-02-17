Ünlü isimlerden Doğan Cüceloğlu paylaşımları

ÇAĞLA ŞIKEL "Daha bu sabah sesiniz kulağımdaydı. Günümü aydınlatmıştı öğütleriniz. O kadar sever sayardım, benim için o kadar kıymetliydi. O kadar başkaydı ve onu o kadar çok severdim ki kendisini... Bilirdi niye onu bu kadar çok sevdiğimi... Sizi çok özleyeceğiz hocam çok üzgünüm."