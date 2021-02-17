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• 17 Şubat 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:

Ünlü isimlerden Doğan Cüceloğlu paylaşımları

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu (83) yaşamını yitirdi. Dün Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Cüceloğlu'nun ani vefatı, televizyon ve müzik dünyasını da yasa boğdu.

• 17 Şubat 2021 - 08:45 • Son Güncelleme:
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Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Akatlar'da yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Doğan Cüceloğlu'nun ilk belirlemelere göre düşme sonucu hayata veda ettiği belirtildi. 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Cüceloğlu'nun vefatı ünlüleri de yasa boğdu. Pek çok isim, üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

2CEYDA DÜVENCİ

CEYDA DÜVENCİ

"İçim yangın... Bir anneannemde bir de dayımda böyle yandı... Ah Doğan Cüceloğlu ah..."

3DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

"Canım hocam... Kıymetli hocam... Sizinle ne güzel ne önemli konular için buluşmuştuk 'Masa' programımda... Sizi ilk davet ettiğimde bir daha hiç ara vermeden görüşeceğimizi biliyordum. Doğrusu sizin gibi değerli biri az bulunurdu. Son kitabınızı içindeki yazıyla gönderdiğiniz ve sevincinizi benimle paylaştığınız için sonsuz mutluyum. Sizi kaybetmek büyük bir acı şimdi kalbimde... Cennet mekanınızda huzurla uyuyun."

4ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, kitaplarını severek okuduğum psikolog bilim insanı... Öğrendiklerim için minnettarım hocam. Yattığınız yer nur olsun."

5GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ

"Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun. 'İçimizdeki Çocuk'ların sesini kaybettik. Hepimizin sessizliğini bozan bir cesur yürekti kitabınız. Uykuları kaçıran aile ortamlarında bir küçük beyaz mum olmuştu cümleleriniz. Hiç unutulmayacaktır yoldaşlığınız.İyi ki dokundunuz hayatlarımıza... Sevenlerine sabır diliyorum."

6ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL

"Daha bu sabah sesiniz kulağımdaydı. Günümü aydınlatmıştı öğütleriniz. O kadar sever sayardım, benim için o kadar kıymetliydi. O kadar başkaydı ve onu o kadar çok severdim ki kendisini... Bilirdi niye onu bu kadar çok sevdiğimi... Sizi çok özleyeceğiz hocam çok üzgünüm."

7GÜLBEN ERGEN

GÜLBEN ERGEN

"Benim değerli büyüğüm, hocam, yolum, dostum, ağabeyim, ışığım benim... Sesi kulağımda, öğütleri hep baş ucumda kalacak... Ailesine, okurlarına sabır dilerim... Başımız sağ olsun."

8REYNMEN

REYNMEN

"Daha dün konuşmuştuk. Bana ve beni kendisiyle tanıştıran arkadaşımın eşine imzalı kitabını gönderecekti. O kadar üzüldüm ki... Çok yakın zamanda tanışmıştık. Bugün dünyanın en naif, en ince insanına veda ettik. Mekanın cennet olsun."

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