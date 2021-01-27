• 27 Ocak 2021 - 16:06 • Son Güncelleme:
Victoria Silvstedt'in bitmeyen tatili
Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Victoria Silvstedt, Miami'de görüntülendi. Pembe bir tunik giyen model, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.
• 27 Ocak 2021 - 16:06 • Son Güncelleme:
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Magazin dünyasının en çok plajda görüntülenen ünlüsünün kim olduğu sorulsa birçok kişinin aklına gelen ilk isim Victoria Silvstedt olur. 46 yaşındaki Silvstedt, yine bu konuda geleneği bozmadı.
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VICTORIA SILVSTEDT KİMDİR?
Bir veteriner olmak isteyen Victoria Silvstedt, beş yaşındayken dağ kayağına başladı. Silvstedt, 1989 yılında Pernilla Wiberg tarafından düzenlenen dev slalom gençlik şampiyonasında dördüncü oldu. Ancak, kayak yarışmasının ortasında bir kaza geçiren modelin, 16 yaşındayken kayak kariyeri sona erdi.
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