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• 27 Ocak 2021 - 16:06 • Son Güncelleme:

Victoria Silvstedt'in bitmeyen tatili

Bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında hosteslik yapan Victoria Silvstedt, Miami'de görüntülendi. Pembe bir tunik giyen model, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

• 27 Ocak 2021 - 16:06 • Son Güncelleme:
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Magazin dünyasının en çok plajda görüntülenen ünlüsünün kim olduğu sorulsa birçok kişinin aklına gelen ilk isim Victoria Silvstedt olur. 46 yaşındaki Silvstedt, yine bu konuda geleneği bozmadı.

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Son olarak sevgilisi Maurice Dabbah ile St. Barts adasında görüntülenen Victoria Silvstedt, hafta sonunu da Miami'de geçirdi. Silvstedt, bu kez sadece dinlenmek için değil bir çekim için geldi.

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Victoria Silvstedt, geçtiğimiz gün katıldığı çekimde pembe bir mayo giydi. Üzerine de koyu pembe bir tunik giyen Silvstedt, çekim boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

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Geçtiğimiz gün plajda yeşil bir bikini giymeyi tercih eden 46 yaşındaki Silvstedt, bir arkadaşının sahildeki doğum gününü kutlamasına katıldı.

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Ardından bol bol güneşlenen ünlü model, kendisini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Victoria Silvstedt, gazetecilere poz verdi.

6VICTORIA SILVSTEDT KİMDİR

VICTORIA SILVSTEDT KİMDİR?

Bir veteriner olmak isteyen Victoria Silvstedt, beş yaşındayken dağ kayağına başladı. Silvstedt, 1989 yılında Pernilla Wiberg tarafından düzenlenen dev slalom gençlik şampiyonasında dördüncü oldu. Ancak, kayak yarışmasının ortasında bir kaza geçiren modelin, 16 yaşındayken kayak kariyeri sona erdi.

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Silvstedt, birkaç yıl sonra ise annesinin fotoğraflarını göndermesinin ardından güzellik yarışmasına katıldı ve sonrasında Sun City'de, Güney Afrika 1993 Dünya Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etmek üzere seçildi. Ardından Paris'te bir modellik ajansı ile sözleşme imzalayan manken, birçok ünlü marka ile çalışmaya başladı.

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Silvstedt, bir dönem ülkemize de gelmiş ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında da konuk sunuculuk yapmıştı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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