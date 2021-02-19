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• 19 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun büyük değişimi!

'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu adeta iğne ipliğe döndü. 60 kilo veren ünlü oyuncu, yeni imajıyla beğeni topladı.

• 19 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
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‘Doktorlar’, ‘O Hayat Benim’ gibi dizilerde kilolu haliyle hatırlanan, şu sıralar Atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman'da 'Hazal Hatun'u oynayan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettiriyor.

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Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekiyor.

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Kilo verdikten sonra bambaşka bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu, adeta iğne ipliğe döndükten sonra şimdi de imaj değişikliğine gitti.

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Saçlarını kahkül kesim yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, eski halinden eser kalmayan haliyle bir kez daha sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve sonrasında iki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun pozlarına beğeni yağıyor.

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Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Merhaba kahkül, ben geldim" notunu yazan ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi, takipçilerine büyük şaşkınlık yaşattı.

7BİR DAHA ROL İÇİN KİLO ALMAM

"BİR DAHA ROL İÇİN KİLO ALMAM"

Yeşim Ceren Bozoğlu, "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Bir dönem 110 kiloya kadar çıkan 46 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun, mide küçültme ameliyatı ve spor yapmaya başlamadan önceki hali...

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