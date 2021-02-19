Yeşim Ceren Bozoğlu'nun büyük değişimi!

"BİR DAHA ROL İÇİN KİLO ALMAM" Yeşim Ceren Bozoğlu, "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" şeklinde açıklama yapmıştı.