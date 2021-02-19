• 19 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun büyük değişimi!
'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu adeta iğne ipliğe döndü. 60 kilo veren ünlü oyuncu, yeni imajıyla beğeni topladı.
• 19 Şubat 2021 - 13:00 • Son Güncelleme:
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‘Doktorlar’, ‘O Hayat Benim’ gibi dizilerde kilolu haliyle hatırlanan, şu sıralar Atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman'da 'Hazal Hatun'u oynayan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettiriyor.
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Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekiyor.
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