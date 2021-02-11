Yılmaz Morgül: Tarkan ve Cem Yılmaz gizli hayranım

"Gitmiş Türkan Saylan Vakfı'na kürk bağışlamaya çalışıyor. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılan tüm şiddetlerin karşısındayım. Gerçekten öyle bir niyeti olduysa bütün malını mülkünü o vakfa devretseydi ya da bıraksaydı. Dalga geçer gibi hayvanların katledilerek elde edilen kürklerini satacakmış. Orası öyle bir dernek değil. O dernek insanlara her türlü şiddetin karşısında olan bir dernek. Şova yönelik bir konuşma olduğunu kabul ediyorum."