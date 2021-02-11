UMUT ÜNVER
• 11 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
Yılmaz Morgül: Tarkan ve Cem Yılmaz gizli hayranım
Yılmaz Morgül, arkadaşı Pelin Suade'yle Nişantaşı City's'deydi. Sanatçı, Tik Tok'ta yaptığı programda kendisini Cem Yılmaz ile Tarkan'ın izlediğini belirterek, gizli hayranı olduğunu söyledi.
UMUT ÜNVER
• 11 Şubat 2021 - 10:42 • Son Güncelleme:
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Nişantaşı'nda objektiflere takılan Yılmaz Morgül, "Tarkan iki kez üst üste gizlice girdi yayınıma. Ben de ona 'Unutmamalı' şarkısını armağan ettim. Doğal olalım. Saf halimizle insanların karşısına çıkalım. Egolarımızı ve komplekslerinizi bir kenara bırakalım dedim" açıklamasını yaptı.
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Morgül, Cem Yılmaz’ın da kötü şarkı söylediğini dile getirdi: Beni gizli gizli izleyenlerden biri de Cem Yılmaz... Yılmaz'ın şarkıcılıkla ilgili aşamalarını şaşkınlıkla izliyorum. Geçen dönemde bir şarkıyı katletmişti. Bende gördükten sonra pandemi dönemi gazinosu diye bir programına başlamış. Almış eline mikrofonu şarkıcılık rolleri yapıyor" dedi.
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" Pardon da pandemi gazinosunu kim yapıyor. Tabii ki ben yapıyorum" diyen Morgül, "Şarkıcılık sınavını geçemedin Cem Yılmaz... Sen YKS'ye de girsen YGS'ye de girsen şarkıcılıkta her zaman sınıfta kalmak zorundasın. Telefonun başında da yıllarca beklesen de şarkıcılık başarın söz konusu olmaz. Cem Yılmaz şarkı okumasın. Tüm şarkıları katlediyor" dedi.
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"Gitmiş Türkan Saylan Vakfı'na kürk bağışlamaya çalışıyor. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılan tüm şiddetlerin karşısındayım. Gerçekten öyle bir niyeti olduysa bütün malını mülkünü o vakfa devretseydi ya da bıraksaydı. Dalga geçer gibi hayvanların katledilerek elde edilen kürklerini satacakmış. Orası öyle bir dernek değil. O dernek insanlara her türlü şiddetin karşısında olan bir dernek. Şova yönelik bir konuşma olduğunu kabul ediyorum."
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