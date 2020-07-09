Gazi Hoca’ya anlamlı kutlama

Yüzlerce bilim insanının yetişmesini sağlayan, binlerce hastaya hayat veren modern beyin ve sinir cerrahisinin kurucusu Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 95’inci yaş gününü tüm dünyadan 10 binin üzerinde cerrahın katıldığı bilimsel bir toplantıyla kutladı. Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından ‘Yüzyılın Beyin Cerrahı’ olarak adlandırılan Yaşargil ile “Onunla aynı üniversitenin üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Yeditepe Üniversitesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, bu mutlu anı sosyal medya hesabından, “Büyük onur” yazarak paylaştı.