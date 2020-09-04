Gece, dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çekti

Dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çeken Gece Üregül, annesiyle el ele mağazaları dolaşıp oyuncak alışverişi yaptı.

Düğününde takılan altınları almak için eski eşine dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Asya Engin, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi: Bodrum’da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz. Boşanma süreci de her kadın gibi en çok beni yordu. Bizim bir evladımız var. Bu konuda konuşmak istemiyorum. (Hürriyet)