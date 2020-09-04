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HaberlerMagazin Haberleri Gece, dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çekti
04.09.2020 - 10:33 |

Gece, dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çekti

Şarkıcı Asya Engin, Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül’le olaylı şekilde sona eren evliliğinden olan kızı Gece ile Bodrum’da görüntülendi.

Gece, dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çekti
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Dedesi Tarık Akan'a benzerliğiyle dikkat çeken Gece Üregül, annesiyle el ele mağazaları dolaşıp oyuncak alışverişi yaptı.

Düğününde takılan altınları almak için eski eşine dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Asya Engin, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi: Bodrum’da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz. Boşanma süreci de her kadın gibi en çok beni yordu. Bizim bir evladımız var. Bu konuda konuşmak istemiyorum. (Hürriyet)

Gece, dedesi Tarık Akana benzerliğiyle dikkat çekti

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