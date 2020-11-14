Tema Vakfı gönüllüsü Esra Öztürk, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Türkiye Harp Malulu Gaziler-Şehit-Dul ve Yetimler Derneği’nin, Şile yolu üzerindeki bir hektarda yaptığı ağaçlandırma çalışmasına destek verdi. Dernek Başkanı Önder Çelik’le birlikte çalışmalara katılan iş insanı, “Dünyaya ve gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri ağaçlarımız. Daha yaşanılır bir dünya için, ‘Geleceğe Nefes’ mottosuyla başlatılan proje çok kıymetli” diyerek, duygularını ifade etti.