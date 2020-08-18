Geleceğin modellerine İstanbul’dan büyük ilgi

Bu yıl 20’nci kez düzenlenecek Miss&Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının İzmir’den sonra durağı İstanbul oldu. Yarışmanın kurucu başkanı Akif Örük’ün jüri başkanı olduğu ve Crowne Plaza İstanbul Florya’da gerçekleşen seçmelere yüzlerce aday katıldı. Tasarımcı Niyazi Erdoğan ve Gökhan Yavaş, stylist Erdal Güvenç, makyaj sanatçısı Sümeyye Selamet, oyuncu koçu Emrah Yıldız, güzellik koçu Yaren Yıldız, 2019 ikincisi Batuhan Sel, 2019 birincileri Ali Öner ile Çağlar Pekmezci ve 2018 ikincisi Doğa Ekin Yavuz’dan oluşan jüri, geleceğin modelleri arasında seçim yapmaya çalıştı. Gökhan Keser, Ece Begüm Yücetan, Hilal Altınbilek ve Şükran Ovalı gibi isimleri Türkiye’ye kazandıran yarışmanın finali, pandemi kurallarına uygun şekilde 17 Eylül’de Florya’daki Crowne Plaza’da gerçekleşecek.