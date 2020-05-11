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11.05.2020 - 15:07 |

'Gelinim Mutfakta' evde spor günleri - 21

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 521'inci bölümünde; spor eğitmeni Mehtap Demircioğlu, zorlu günlerde evde sağlıklı kalabilmemiz için basit hareketleri gelin ve kaynanalarla uygulamalı olarak gösterdi.

'Gelinim Mutfakta' evde spor günleri - 21
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Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor. Bu yarışmada kendini elemek de var, birinci yapmak da. Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma.

'Gelinim Mutfakta' yaroşması, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.45'te Kanal D'de.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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