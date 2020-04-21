21.04.2020 - 14:18 |
Gelinim Mutfakta evde spor günleri - 7
Kanal D'de ekranlara gelen 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 507'nci bölümünde; spor eğitmeni Mehtap Demircioğlu, zorlu günlerde evde sağlıklı kalabilmemiz için basit hareketleri gelin ve kaynanalarla uygulamalı olarak gösterdi.
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!
'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D'de.