08.09.2020 - 12:06 |
Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta tarihi belli oldu
Gelinim Mutfakta yeni sezon bölümleri ile çok yakında başlıyor. Kanal D'nin geçtiğimiz sezona damga vuran yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı yayınlandı. Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte beklenen tarih...
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu. İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı...
Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile Kanal D ekranının eğlenceli yemek programı olan Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla başlıyor!
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla 14 Eylül Pazartesi Kanal D'de başlıyor!
Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk olduHız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.