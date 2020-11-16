Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Geniş Aile: Komşu Kızı kaç yılında çekildi?

Geniş Aile: Komşu Kızı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ufuk Özkan, Rojda Demirer'in yer aldığı Geniş Aile: Komşu Kızı filmi ekranlara dizi olarak başladıktan sonra sinemaya uyarlanmıştır. Sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu edinen filmde Cevahir'in en yakın arkadaşı olan Ulvi ile birlikte bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışmaları ve süregelen olaylar filmde konu alınıyor. İşte Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

GENİŞ AİLE: KOMŞU KIZI FİLMİ KONUSU

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük’ün de yardımı ile Nebil’i Zeynep’ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

GENİŞ AİLE: KOMŞU KIZI FİLMİ OYUNCULARI

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva

Bülent Çolak - Ulvi

Rojda Demirer - Zeynep

Emre Altuğ - Nebil

Mine Teber - Muazzez

Tolga Canbeyli - Kütük

Tuğçe Karabayır - Cevriye