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24.07.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

‘GERÇEK’ SEVGİLİ

Merve Boluğur, sevgilisiyle Alaçatı’da el ele dolaştı. Instagram’dan da fotoğraf paylaşan oyuncu, “Gerçek” diye yazdı

‘GERÇEK’ SEVGİLİ
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Uzun süredir hayatında kimse olmayan Merve Boluğur, yeni aşka yelken açtı. Oyuncu, isminin Burak olduğu öğrenilen sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında el ele görüntülendi. Boluğur, “Beyefendiyi tanıyamadık” yorumu üzerine, “Tanınmayandan buldum. Sağ olun başka bir şey söylemeyeceğiz” diyerek, gülümsedi.
Oyuncu, dün sabah saatlerinde sevgilisiyle yaptığı selfie’yi Instagram’dan paylaşarak, “Gerçek” notunu düştü. Kısa sürede 4 bine yakın yorum alan Boluğur’a takipçileri, “Kaç sene sonra yüzün ilk defa güldü”, “Çok yakışmışsınız, inşallah evlenirsiniz” ve “Mutlu olma sırası sende” gibi mesajlar gönderdi.

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