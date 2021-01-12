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12.01.2021 - 13:23 |

Gigi Hadid altı ayda eski formuna kavuştu

Şarkıcı Zayn Malik ile ilişkisinden altı ay önce anne olan top model 25 yaşındaki Gigi Hadid, hamilelik öncesi formuna kavuştu. Hamileliğinin ortalarında yaptığı bir paylaşımındaki şişkin yüzüyle çok konuşulan Hadid, kısa süre içinde tekrar podyuma çıkacak hale geldi.

Gigi Hadid altı ayda eski formuna kavuştu
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Çiçeği burnunda anne Gigi Hadid, bir grup arkadaşıyla birlikte New York'ta görüntülendi. Yanındaki arkadaşlarıyla bir otomobilden inen Hadid, hemen bebek arabasını çıkarıp kızını oraya yatırdı. Sonra da hızlı bir şekilde annesi Yolanda Hadid'in 57'nci doğum günü kutlaması kapsamında dekorasyon malzemesi almak için bir mağazaya girdi.

Gigi Hadid altı ayda eski formuna kavuştu

KIZININ YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEDİ

Ünlü model, Gigi Hadid, yine tepeden tırnağa siyahlar giymişti. Yüzüne de siyah bir maske takan Hadid'in uzun saçlarını da iki örgü yaptığı görüldü. Doğduğundan bu yana kızının yüzünü ne sosyal medya hesabından paylaşan ne de bir yayın organında yayınlanmasına izin veren Hadid, bu alışveriş sırasında kendi fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı. Fakat bebeğinin yüzünü yine gizledi.

Gigi Hadid altı ayda eski formuna kavuştu

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

25 yaşındaki Gigi Hadid'in altı ay önce anne olmasına rağmen bütün fazla kilolarından ve ödemlerinden kurtulması da dikkat çekti. Hadid, bu kadar zaman içinde tekrar podyuma çıkabilecek kadar formuna kavuştu.

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Gigi Hadid ilk kez bebeğiyle görüntülendi

Gigi Hadid ile Zayn Malik, inişli çıkışlı bir ilişki sürdürüyordu. Ayrılıp barışan ikili, koronavirüs pandemisinin ilk döneminde bir bebek beklediklerini açıkladı. Sonra da sosyal medyadan kız bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. 

25 yaşındaki Hadid ile 27 yaşındaki Malik, 23 Eylül’de doğan kızlarının adını hala açıklamadı.

Gigi Hadid altı ayda eski formuna kavuştu

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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