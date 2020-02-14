Giselle Tavilson’un Demi Moore’a benzerliği şaşırttı

New York’ta Downtown Otelde Sevgililer Günü için dizayn edilen 15 bin adet gül ile süslenen lobide çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Tavilson’u takipçileri ince uzun yüzü, gözleri ve gülüşüyle Demi Moore’a benzetti.

Övgü dolu sözler karşısında güzel keman sanatçısı, “Demi Moore’u çok beğeniyorum. Duru ve hiç çaba sarf etmeyen bir doğal güzelliği var. Demi Moore’a benzetilmek gurur verici ama ben yüzümden çok azmimi benzetiyorum” diyerek takipçilerine cevap verdi.