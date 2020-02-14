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HaberlerMagazin Haberleri Giselle Tavilson’un Demi Moore’a benzerliği şaşırttı
14.02.2020 - 09:21 |

Giselle Tavilson’un Demi Moore’a benzerliği şaşırttı

Büyüleyici sahnesi ve kusursuz performansıyla günümüzün en iyi keman sanatçılarından biri olarak gösterilen Giselle Tavilson, dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore’a benzetildi.

Giselle Tavilson’un Demi Moore’a benzerliği şaşırttı

 

New York’ta Downtown Otelde Sevgililer Günü için dizayn edilen 15 bin adet gül ile süslenen lobide çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Tavilson’u takipçileri ince uzun yüzü, gözleri ve gülüşüyle Demi Moore’a benzetti. 

Övgü dolu sözler karşısında güzel keman sanatçısı, “Demi Moore’u çok beğeniyorum. Duru ve hiç çaba sarf etmeyen bir doğal güzelliği var. Demi Moore’a benzetilmek gurur verici ama ben yüzümden çok azmimi benzetiyorum” diyerek takipçilerine cevap verdi.

14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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