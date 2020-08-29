Gizem Güven kına gecesi düzenledi

Futbolcu Caner Turp ile evlenmek için gün sayan oyuncu Gizem Güven geçtiğimiz akşam görkemli bir kına gecesi yaptı. Arkadaşları ve aile yakınlarının katıldığı geceden renkli görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Uzun süredir birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile nişanlı olan Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik!" notuyla duyurmuştu.

Henüz küçük bir çocukken kamera karşısına geçen, birçok reklam filminde oynayan Gizem Güven oyunculuk kariyerine 'Temiz Aile Temiz Gelecek' dizisinde 20 bölüm oynayarak başlamıştı.