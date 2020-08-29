MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gizem Güven kına gecesi düzenledi
29.08.2020 - 14:48 |

Gizem Güven kına gecesi düzenledi

'Sihirli Annem' dizisinde Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, kına gecesi yaptı.

Gizem Güven kına gecesi düzenledi
ABONE OL

Futbolcu Caner Turp ile evlenmek için gün sayan oyuncu Gizem Güven geçtiğimiz akşam görkemli bir kına gecesi yaptı. Arkadaşları ve aile yakınlarının katıldığı geceden renkli görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Uzun süredir birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile nişanlı olan Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan "Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik!" notuyla duyurmuştu.

Henüz küçük bir çocukken kamera karşısına geçen, birçok reklam filminde oynayan Gizem Güven oyunculuk kariyerine 'Temiz Aile Temiz Gelecek' dizisinde 20 bölüm oynayarak başlamıştı.

Gizem Güven kına gecesi düzenledi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evleniyor

Gizem Güven kına gecesi düzenledi

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enis Arıkan: Yeni film için start verdik

Enis Arıkan: Yeni film için start verdik

Burcu Şendir'in toplantı günü

Burcu Şendir'in toplantı günü

Kaya Çilingiroğlu: Akbil kullanıyorum

Kaya Çilingiroğlu: Akbil kullanıyorum

Ece Sükan: Uğur Güven ile ayrıldık!

Ece Sükan: Uğur Güven ile ayrıldık!

Sıradaki Haber