Gkçe Kırgız'dan 'Kalbime Gömerim O Zaman' davası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, Gökçe Kırgız’ın hak kaybına uğradığı öne sürüldü.

Dilekçede şöyle denildi:

“Gökçe Kırgız dışında başka kişilerin de şarkı üzerinde hak iddiasında bulunduğu görülmüştür. İddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu ortaya çıkacaktır. Şarkıyla ilgili doğabilecek her türlü hak kaybının önüne geçebilmek için Gökçe Kırgız’a ait sesin çözümlenmesini ve kimliklendirme işleminin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bu sesin Gökçe Kırgız’a ait olduğunun tespitini istiyoruz.” (Hürriyet)