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14.08.2020 - 11:45 |

Gkçe Kırgız'dan 'Kalbime Gömerim O Zaman' davası

2007 yılında henüz lise öğrencisiyken seslendirdiği 'Kalbime Gömerim O Zaman' adlı şarkıyla tanınan ve bu eserle MÜYAP Müzik Ödülü’ne de layık görülen Gökçe Kırgız, eserini başkalarının da kullandığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Gkçe Kırgız'dan 'Kalbime Gömerim O Zaman' davası
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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, Gökçe Kırgız’ın hak kaybına uğradığı öne sürüldü.

Dilekçede şöyle denildi:
“Gökçe Kırgız dışında başka kişilerin de şarkı üzerinde hak iddiasında bulunduğu görülmüştür. İddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu ortaya çıkacaktır. Şarkıyla ilgili doğabilecek her türlü hak kaybının önüne geçebilmek için Gökçe Kırgız’a ait sesin çözümlenmesini ve kimliklendirme işleminin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bu sesin Gökçe Kırgız’a ait olduğunun tespitini istiyoruz.” (Hürriyet)

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