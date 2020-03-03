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03.03.2020 - 07:00 | | ÖMER ENSAR-AA

GÖÇMENLERE YARDIM

Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geçmeyi bekleyen göçmenlere, kendi imkanlarıyla aldığı malzemeleri dağıttı

GÖÇMENLERE YARDIM

Ulaş Tuna Astepe, göçmenlere elini uzattı. Oyuncu, Pazarkule Sınır Kapısı’nda, geçmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere, kendi imkanlarıyla aldığı malzemeleri dağıttı. Astepe, Suriyeli ve Afganlara temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Oyuncu, çocuklara moral vermek için onlarla şakalaşıp oyun oynadı. Karşısında Astepe’yi görenler, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kısa sürede sosyal medyanın konusu olan oyuncuya kullanıcılar, “Helal olsun sana, kimse yaptığın iyiliği unutmaz” notunu yazdı.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
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