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25.04.2020 - 09:34 |

Gökçe Bahadır: Oscar’lık mücadele verdim!

Gökçe Bahadır, İbrahim Selim’in sunduğu 'Bu Gece' adlı YouTube programına konuk oldu.

Gökçe Bahadır: Oscar’lık mücadele verdim!

Karantina günlerini anlatan Gökçe Bahadır, “Evde olmak bana iyi geldi. O kadar yoğun çalışıyormuşum ki, bu virüs sayesinde dinlenme fırsatım oldu. Evi de özlemişim” dedi.

Bahadır, tanınmasını sağlayan 'Hayat Bilgisi' dizisine başlamadan önce oyuncu olmak için “Oscar’lık bir mücadele” verdiğini de söyledi: Trafik programı bile sundum. Çılgınca bir mücadelem oldu.

Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
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Cadde Yazarları

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