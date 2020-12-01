01.12.2020 - 09:29 |
Gökçe Bahadır'dan flaş Kerem Tunçeri açıklaması
Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Gökçe Bahadır'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Söylentilere göre; ikili, AVM'de alışveriş yaparken görüldü. Çıkan haberlerden sonra oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama geldi.
Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin, Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
41 yaşındaki eski basketbolcu ve Gökçe Bahadır'ın, bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi.
Dedikodularla ilgili ilk açıklama, ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden geldi. Açıklamada, “Haber tamamen yalan. Tanışmıyorlar bile" denildi.