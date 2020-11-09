09.11.2020 - 16:16 |
Gökhan-Buket Töre'nin alışveriş keyfi
Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Gökhan-Buket Töre çifti, akşam saatlerine kadar alışverişin keyfini çıkardılar. Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.
Muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayan Gökhan Töre, "Kolay gelsin" demekle yetinirken, soruları cevapsız bıraktı.