MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gökhan-Buket Töre'nin alışveriş keyfi
09.11.2020 - 16:16 |

Gökhan-Buket Töre'nin alışveriş keyfi

Beşiktaş forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Gökhan-Buket Töre'nin alışveriş keyfi
ABONE OL

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Gökhan-Buket Töre çifti, akşam saatlerine kadar alışverişin keyfini çıkardılar. Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayan Gökhan Töre, "Kolay gelsin" demekle yetinirken, soruları cevapsız bıraktı. 

Magazin Haberleri Bülteni (9 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Sosyal mesafe ve maske kuralına uydum'

'Sosyal mesafe ve maske kuralına uydum'

Sabri Sarıoğlu: Geçmiş olsun İzmir

Sabri Sarıoğlu: Geçmiş olsun İzmir

Demet Akalın ve Hira'dan hatıra fotoğrafı

Demet Akalın ve Hira'dan hatıra fotoğrafı

Berfu Yenenler: Mutsuzsam vakit kaybetmem

Berfu Yenenler: Mutsuzsam vakit kaybetmem

Sıradaki Haber