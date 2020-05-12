Gökhan Özen: Covid, movid olmadım!

İki gün önce yaptığı bir paylaşımda corona virüs salgını sürecindeki duygularını yazan Gökhan Özen'i, takipçileri hasta sandı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Gitar almak için gittiği markete girmeden maske ve eldiven hazırlıklarını yaptığı fotoğrafları paylaşan Özen, "Alacağımız bir gitar, şu halimize bak. Geçen yaptığım paylaşımda 'Kendimi iyi hissediyorum ve bunu Covid-19 bile değiştiremedi' diye yazmıştım. Son iki gündür yoğun bir şekilde 'Covid mi oldun?' diye ciddi soranlar oldu. Hepimizin yaşadığı corona dönemi sıkıntılarından bahsettim. Yani bana özel bir durum yok, soranlara teşekkürler. Covid, movid olmadım çok şükür" ifadelerini kullandı.