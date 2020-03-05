Gökhan Türkmen: Benim popum ölmedi!

Gökhan Türkmen, konser öncesi muhabirlerin “Pop müzik öldü diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap verdi.

12 yıldır müzik sektöründe projeleriyle dikkat çeken Türkmen, “O kesimin yaptığı pop ölmüş olabilir. Çünkü gerçekten anlamışlardır artık kötü bir şey yaptıklarını. O nedenle bir şeyler ön plana çıktı. Siz bir şeyleri kötü yaparsanız, iyi ve gerçek yapan adamlar öne geçer. Bu kadar basit. Benim öyle bir çekincem, 'rap öne geçti diye rap mi yapsak acaba' diye bir çekincem hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben doğru ve hissettiğim şeyi yapıyorum. Doğru yaptığıma inandığım şeyi yapıyorum. Sözlerim gerçek, anlattığım hikâye gerçek. Bu nedenle benim popum ölmedi kimse kusura bakmasın. Ölenlerin de başı sağ olsun” dedi.